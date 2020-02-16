"Не обещание, а планы". В Слуге народа рассказали о запуске страховой медицины

Медстраховка будет покрывать то, что не вошло в список для бесплатной медпомощи

Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования, нардеп от "Слуга народа" Михаил Радуцкий рассказал, что в Украине страховая медицина может заработать в 2023 году. Об этом нардеп сообщил Радио Свобода.

По его словам, в стране медстраховка будет покрывать то, что не вошло в гарантированный государством объем бесплатной медицинской помощи. Правда, для реализации такого плана, понадобиться выполнить несколько условий.

"Мы не говорим, что мы отменим финансовые гарантии. Это universal coverage (универсальное покрытие расходов пациента, гарантированный минимум бесплатных медицинских услуг). И он должен быть. Все страны за него борются. Страховка будет покрывать то, что не вошло в гарантии. Во-первых, мы должны не ошибиться. Мы должны выбрать ту модель, которую мы финансово и качественно можем позволить в Украине", – сказал Радуцкий.

Одним из главных условий для запуска в стране страховой медицины является вывод зарплат украинцев из тени, считает нардеп.

"Мы сделаем все, чтобы процент черной зарплаты был с каждым днем ​​все меньше и меньше. И мы рассматриваем возможность написания закона и выбора модели в этом году. Но мы считаем, что экономически по официальности зарплаты мы выйдем на возможность, чтобы этот закон заработал где-то год-два – где-то 2023 год. Это не обещание. Это планы", – отметил председатель парламентского комитета.

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