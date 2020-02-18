Киевлянин задекларировал почти 460 млн грн дохода за 2019 год

Декларации о доходах, полученных в 2019 году, принимаются до 1 мая

В рамках продолжающейся декларационной кампании наибольшую сумму полученного в 2019 году дохода задекларировал киевлянин – почти 460 млн грн, из которых 200 млн грн получены от наследования имущества и 259,1 млн – другие налогооблагаемые доходы.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Кампания стартовала 1 января и продлится до 1 мая.

За январь декларации подали 20 тысяч граждан, они сообщили о 3,9 млрд грн доходов, что на 9% больше, чем было в январе 2019-го.

Во время кампании по декларированию доходов за 2018 год декларации подали 596 тысяч украинцев, которые показали доходов на 94,4 млрд грн (почти на 27 млрд грн больше, чем годом ранее).

Как ранее сообщал Фокус: