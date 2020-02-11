Зарплаты министрам и их замам в январе начислены по старым правилам
2020-02-11 12:16:47
Министры получат еще и премии, размер которых определят в феврале
Кабинет министров обнародовал зарплаты министров их замов за январь. На "Урядовом портале" размещена соответствующая таблица, Фокус приводит ее в сокращенном виде, только для членов правительства.
Сообщается, что выплаты начислялись по старым правилам. Но уже в феврале, согласно принятому 5 февраля решению правительства, зарплаты министрам и другим чиновникам будут начисляться с привязкой к средней зарплате по стране через установленный коэффициент: премьер-министр и министры – 5 средних зарплат, замы министров – 4,5. При этом размер премии не будет превышать оклад.
Больше всех за январь получат замминистра иностранных дел Сергей Кислица – 130 тыс. грн, замминистра социальной политики Наталья Ненюнченко – 103 тыс. грн, замминистра цифровой трансформации Валерия Ионан - 101 тыс. грн.
При этом премьер-министр Алексей Гончарук получит 33 тыс. грн (без налогов и сборов). Среди министров за январь больше всего зарплата начислена главе МИД Вадиму Пристайко (68 тыс.), министру инфраструктуры Владиславу Криклию (52,7 тыс.) и министру внутренних дел Арсену Авакову (47 тыс. грн). Меньше всего получил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет – 12 тыс. грн.
Также министрам начислены премия, которую они получат в феврале, в размере от 9 до 42 тыс. грн. Исключение составил только министр юстиции Денис Малюська, ему выписана премия в 67 тыс. грн.
Напомним, что президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Алексея Гончарука предложить новую концепцию формирования зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.
Позже Зеленский поддержал привязку оплаты труда топ-чиновников к средней зарплате в стране.
По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабре 2019 года составила 12264 грн. По сравнению с ноябрем она выросла на 14,8%, а относительно декабря 2018-го – на 16,0%.
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьер Алексей Гончарук и 17 министров вместе получили за декабрь 2,4 млн грн зарплат и премий. Больше всех получил глава МИД Вадим Пристайко – 233 тыс. грн, меньше всех министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет – 17 тыс. грн.
- Большая диспропорция в оплате труда топ-чиновников и рядовых работников бюджетной сферы свидетельствует об отсутствии эффективного управления государственными финансами.
- Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель с июня по декабрь 2019 года получила 370 563 грн заработной платы. В среднем это около 53 тыс. грн в месяц.