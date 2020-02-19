Данилов рассказал, как должно проходить совместное патрулирование на Донбассе

По словам главы СНБО, Украина не будет патрулировать с теми, кто убивал украинцев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что патрулирование границы на Донбассе должно проходить, чтобы состоялись выборы по украинскому закону на украинской территории.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, пограничники должны стоять на границе, Нацгвардия должна контролировать прилегающую территорию, а жители местных общин могли бы принимать участие в совместном патрулировании.

"Есть наши пограничники, которые должны стоять на границе, есть наша Нацгвардия, которая должна контролировать прилегающую территорию, и есть жители местных общин, которые так же, по хорватскому примеру, могли бы принимать участие в совместном патрулировании. Но это не значит, что это будут боевики. Речь не идет о тех людях, которые имели оружие", – рассказал Данилов.

По его словам, Украина не будет патрулировать с теми, кто убивал украинцев.

"Есть представители местных общин, которые есть на тех территориях. Люди, которые имеют украинскую прописку, которые являются местными, имеют право принимать участие в таких патрулях. Мы будем понимать, что это за человек, чем он занимался в то время, когда была оккупация. Еще раз подчеркиваю – это не могут быть люди, которые убивали украинцев", – заявил Алексей Данилов.

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