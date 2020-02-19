Данилов рассказал, как должно проходить совместное патрулирование на Донбассе
2020-02-19 10:59:49
По словам главы СНБО, Украина не будет патрулировать с теми, кто убивал украинцев
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что патрулирование границы на Донбассе должно проходить, чтобы состоялись выборы по украинскому закону на украинской территории.
Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, пограничники должны стоять на границе, Нацгвардия должна контролировать прилегающую территорию, а жители местных общин могли бы принимать участие в совместном патрулировании.
"Есть наши пограничники, которые должны стоять на границе, есть наша Нацгвардия, которая должна контролировать прилегающую территорию, и есть жители местных общин, которые так же, по хорватскому примеру, могли бы принимать участие в совместном патрулировании. Но это не значит, что это будут боевики. Речь не идет о тех людях, которые имели оружие", – рассказал Данилов.
По его словам, Украина не будет патрулировать с теми, кто убивал украинцев.
"Есть представители местных общин, которые есть на тех территориях. Люди, которые имеют украинскую прописку, которые являются местными, имеют право принимать участие в таких патрулях. Мы будем понимать, что это за человек, чем он занимался в то время, когда была оккупация. Еще раз подчеркиваю – это не могут быть люди, которые убивали украинцев", – заявил Алексей Данилов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Украины Владимир Зеленский предложил секторальное разведение сил и средств на Донбассе.
- Владимир Зеленский также заявил, что Украина не намерена вступать в "прямой диалог" с главарями "республик" на Донбассе.
- После этого, Аваков рассказал, кто из "представителей ОРДЛО" будет участвовать в совместных патрулях. Глава МВД предложил принять "закон о коллаборантах".