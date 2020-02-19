Погода установила шестой за февраль рекорд в Киеве
2020-02-19 13:49:29
Метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд месяца
8 февраля в столице был превышен на 0,9°С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составляла 5,9°С. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
Это уже шестой температурный рекорд в феврале.
Метеорологическая весна в столице началась 10 февраля.
Как ранее сообщал Фокус:
- 5 февраля в Украину пришел циклон, который принес с собой сильное похолодание и снег. Атмосферный фронт пришел в страну с северо-запада Европы.
- А сурок Тимка III предсказал, что весна в Украине наступит через 6 недель. Харьковский сурок предсказал раннюю весну.
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