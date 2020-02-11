Багдад присыпало снегом – первый раз за последнее десятилетие

Волна холода пришла в страну из Европы

11 февраля Багдад проснулся, покрытый тонким слоем снега. Подобное случилось только о второй раз в этом столетии и первый за последние десять лет. Об этом сообщило издание Middle East Monitor.

На фотографиях и видео, размещенных в соцсетях, изображены люди, увлеченные снежными боями и фотосессиями, многие использовали редкую возможность слепить снеговиков.

Последний зарегистрированный снегопад в столице Ирака был в 2008 году, до этого Багдад не видел снега более века.

Глава пресс-службы иракского метеорологического центра Амер аль-Джабери сказал: "Снегопад может продолжаться до среды, учитывая очень холодную погоду" и добавил, что холодная волна пришла из Европы.

Жители Багдада больше привыкли к теплу, чем к холоду. Например, 21 июля 2016 года температура достигла рекордно высокого уровня в 51°С.

Как ранее сообщал Фокус: