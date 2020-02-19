Спецоперация в Днепре: предотвращен захват женщины – директора предприятия

О подготовке преступления в полиции узнали из оперативных источников

В Днепре бойцы спецназа Национальной полиции задержали четверых граждан, которые похитили женщину – коммерческого директора одного из крупных предприятий и требовали от нее 300 тысяч долларов. Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

18 февраля в полицию поступила оперативная информация о подготовке разбойного нападения на 56-летнюю женщину.

Около 19 часов члены преступной группировки остановили ее на улице, посадили в свой автомобиль Volkswagen Passat, забрали сумку с личными вещами и мобильный телефон.

Во время движения автомобиля по улице города спецназовцы КОВД заблокировали его и задержали злоумышленников.

"В состав преступной группы входили четверо местных жителей в возрасте от 31 до 43 лет. Двое из них были ранее судимы за совершение разбойных нападений", – сказал заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области Тарас Воликов.

Женщину освободили, ей вернули похищенные вещи.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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