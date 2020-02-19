Спецоперация в Днепре: предотвращен захват женщины – директора предприятия
2020-02-19 15:12:16
О подготовке преступления в полиции узнали из оперативных источников
В Днепре бойцы спецназа Национальной полиции задержали четверых граждан, которые похитили женщину – коммерческого директора одного из крупных предприятий и требовали от нее 300 тысяч долларов. Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.
18 февраля в полицию поступила оперативная информация о подготовке разбойного нападения на 56-летнюю женщину.
Около 19 часов члены преступной группировки остановили ее на улице, посадили в свой автомобиль Volkswagen Passat, забрали сумку с личными вещами и мобильный телефон.
Во время движения автомобиля по улице города спецназовцы КОВД заблокировали его и задержали злоумышленников.
"В состав преступной группы входили четверо местных жителей в возрасте от 31 до 43 лет. Двое из них были ранее судимы за совершение разбойных нападений", – сказал заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области Тарас Воликов.
Женщину освободили, ей вернули похищенные вещи.
Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
Как ранее сообщал Фокус:
- Полиция открыла уголовное дело против главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по возможному расхищению денежной помощи.
- В Киеве правоохранители задержали лидера преступной группы, которая занималась вымогательством денег и переделкой оружия. Он скрывался от правосудия в течение шести лет.
- В конце декабря 2018 года харьковская полиция задержала 20 криминальных авторитетов, которые устроили так называемую "сходку".
- Арсен Аваков заявил, что большинство криминальных авторитетов в Украине поддерживают связь с российскими спецслужбами и выполняют для них политические заказы.