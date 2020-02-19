Суд обязал НАБУ открыть дело против Нефьодова

2020-02-19 16:58:55

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В суд поступила жалоба на бездействие НАБУ от гражданина, фамилия которого не указывается

В отношении главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дело о возможной коррупции.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в суд поступила жалоба на бездействие НАБУ от гражданина, фамилия которого не указывается.

В иске гражданин отмечает, что 23 января обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления группой лиц во главе с Нефьодовым, которая периодически получала взятки за поставки горючих и несертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.

В результате таких действий, по информации заявителя, государству был якобы нанесен ущерб на более чем 40 миллионов гривен.

НАБУ изначально отказало в расследовании этих событий, но 11 февраля суд обязал НАБУ открыть дело на Нефьодова.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 6 февраля СМИ опубликовали видео, на котором бородатый мужчина, похожий на Максима Нефьодова, главу Таможенной службы, принимает участие в вечеринке с эротическим уклоном. Сначала несет девушку в маске и нижнем белье к ванне, а потом капает на нее расплавленным воском.

 

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