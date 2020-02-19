Украинский политзаключенный Алексей Стогний вернулся в Киев

Оккупанты более трех лет удерживали украинца в невыносимых условиях

Украинский политзаключенный Алексей Стогний, который был среди осужденных в 2016 году "крымским судом" по так называемому делу об "украинских диверсантах", уже вернулся в украинскую столицу.

Об этом написала омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

По ее словам, оккупанты более трех лет удерживали украинца в невыносимых условиях, что сильно сказалось на состоянии его здоровья.

"Срочно приму соответствующие меры по проведению высококвалифицированного медицинского обследования и оказания необходимой врачебной помощи Алексею", - отметила Денисова.

Она добавила, что проводит необходимую работу для скорейшего возвращения 115 граждан Украины, которые до сих пор незаконно удерживаются российской стороной.

Стогния задержали в ночь с 14 на 15 ноября 2016 года напротив пункта пропуска "Каланчак" при выезде из Крыма, когда он направлялся в Киев к дочери на день рождения.

Как ранее сообщал Фокус:

В ФСБ России заявили, что 9 ноября 2016 года задержали в аннексированном Севастополе "украинских диверсантов", которые якобы планировали диверсионные акции на стратегических объектах Крыма.

Всего, по данным "Крымской правозащитной группы", в 2016 году были задержаны 9 человек: Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий, Алексей Стогний.