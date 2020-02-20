Киев в 2020 году закупит 273 современных автобуса, – Кличко

Городские власти надеются на вытеснение частных автомобилей с улиц

Мэр столицы Виталий Кличко сказал, что для города разрабатывается новая схема движения общественного транспорта, в которой будут учтены возможности удобных пересадок с одного вида транспорта на другой. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Городской голова также в очередной раз заявил о необходимости вытеснения из центра города маршруток и частных автомобилей и о том, что в больших городах мира для въезда в центр необходимо заплатить.

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"Поэтому на западе многие люди пользуются общественным транспортом. Это положительно влияет на трафик и на экологическую ситуацию в городе", – сказал Кличко.

По его словам, обновление подвижного состава общественного транспорта – одна из главных задач для столицы на ближайшее время. В частности, в этом году Киев закупит 273 современных автобуса. За несколько последних лет город купил почти 300 единиц общественного транспорта: автобусы, трамваи и троллейбусы.

Напомним, ранее Кличко заявлял, что до конца 2020 года власти Киева планируют закупить около 70 эко-автобусов по программе "Зеленые города".

В Киеве с 1 апреля вводится единый электронный билет в метро и на пяти видах наземного общественного транспорта.

Как ранее сообщал Фокус: