Кличко с больным ухом уже вышел на работу

2020-01-14 13:39:08

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По словам мэра, с ним не произошло ничего экстраординарного

Мэр Киева Виталий Кличко, которого прооперировали в Александровской клинической больнице из-за разболевшегося уха, сегодня вышел на работу и провел рабочее совещание в горсовете Киева по факту прорыва трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza.

Об этом, в комментарии изданию Буквы, сообщила его пресс-секретарь Оксана Зиновьева.

"Мэр уже на работе",  – сказала пресс-секретарь Кличко.

Сам Виталий Кличко также подтвердил временное отсутствие на рабочем месте в связи с болезнью. На своей странице в Facebook он поблагодарил всех неравнодушных и сказал, что уже чувствует себя хорошо.   

"Друзья! Спасибо всем, кто беспокоился о моем здоровье! Я в норме! Не думал, что обращение к врачу может вызвать такую волну легенд. Так, в больнице я был. Так, сделали некоторые манипуляции. Ничего экстраординарного. С рабочего ритма не выпадал. И сейчас на работе",  – написал Виталий Кличко.

Кличко вышел на работу, Кличко, фото

Как ранее сообщал Фокус:

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