По словам мэра, с ним не произошло ничего экстраординарного

Мэр Киева Виталий Кличко, которого прооперировали в Александровской клинической больнице из-за разболевшегося уха, сегодня вышел на работу и провел рабочее совещание в горсовете Киева по факту прорыва трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza.

Об этом, в комментарии изданию Буквы, сообщила его пресс-секретарь Оксана Зиновьева.

"Мэр уже на работе", – сказала пресс-секретарь Кличко.

Сам Виталий Кличко также подтвердил временное отсутствие на рабочем месте в связи с болезнью. На своей странице в Facebook он поблагодарил всех неравнодушных и сказал, что уже чувствует себя хорошо.

"Друзья! Спасибо всем, кто беспокоился о моем здоровье! Я в норме! Не думал, что обращение к врачу может вызвать такую волну легенд. Так, в больнице я был. Так, сделали некоторые манипуляции. Ничего экстраординарного. С рабочего ритма не выпадал. И сейчас на работе", – написал Виталий Кличко.

Как ранее сообщал Фокус:

По информации некоторых СМИ, мэр Киева Виталий Кличко вернулся в украинскую столицу из США и сразу отправился к отоларингологу. У градоначальника сильно разболелось ухо, он был прооперирован.

Виталий Кличко обогнал Порошенко в рейтинге 100 влиятельных украинцев.