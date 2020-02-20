Медцентр в Новых Санжарах не готов к принятию эвакуированных украинцев, – глава райсовета

По словам Геннадия Супрун, на территории района нет инфекционного отделения

Председатель Новосанжарского районного совета Геннадий Супрун заявил, что медициенский центр в Новых Санжарах не готов к принятию эвакуированных украинцев.

Об этом сообщает местное издание Kolo.news.

По его словам, на территории района нет инфекционного отделения.

"Пусть нам покажут, какие там условия, отвечают ли они тем, какими они должны быть. Есть ли там инфекционное отделение. На территории района инфекционного отделения нет. Нужен квалифицированный медицинский персонал", – сказал он.

По его словам, в медцентре централизованная канализация, а возле него – два пятиэтажных жилых здания, в которых проживает более 160 человек.

Кроме того, он возмутился, почему везут не только украинцев.

Напомним, самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки – улетел в Харьков. От туда эвакуированных везут в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

Всего, в санаторий должны приехать 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин.

Местные жители перекрывают дороги, произошло несколько стычек с полицей, сообщается о первых задержанных. На место протестов приехал глава МВД Арсен Аваков.

А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".