Колонна спецназовцев прорвалась в райсовета и заблокировала здание изнутри

Местные жители Новых Санжар пытались прорваться в районный совет.

Об этом сообщает местное издание Kolo.news.

Колонна спецназовцев прорвалась в райсовета и заблокировала здание изнутри.

К протестующим вышел спикер МВД Андрей Шевченко.

По его словам, украинцы, которые едут в Новые Санжары на карантин, не имеют синптомов коронавируса.

Напомним, самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки – улетел в Харьков. От туда эвакуированных везут в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

Всего, в санаторий должны приехать 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин.

Местные жители перекрывают дороги, произошло несколько стычек с полицей, сообщается о первых задержанных. На место протестов приехал глава МВД Арсен Аваков.

А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".