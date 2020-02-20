Глава УГКЦ Святослав: От вируса ненависти нас может защитить только сила любви

Блаженнейший Святослав прокомментировал реакцию общества на эвакуированных из Китая

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) назвал "нехристианской" реакцию некоторых украинцев на эвакуированных из Китая сограждан.

Об этом говорится на сайте УГКЦ.

"Мне очень больно слышать о сопротивлении граждан Украины относительно возвращения наших соотечественников, которые оказались в зоне опасности современного коронавируса в Китае. Такая реакция людей является совсем не христианской", – заявил Блаженнейший Святослав.

По его мнению, можно понять людей, которыми руководит страх быть инфицированными, поскольку современные способы безопасности, предлагаемые медицинской системой Украины, являются независимыми.

"Для того, чтобы перебороть страх, не хватает чувства человечности и добродетели христианской любви к ближнему. Не таким опасным является коронавирус, как вирус ненависти и пренебрежения к человеку. Если коронавирус можно побороть разными медицинскими методами, то от вируса ненависти нас может защитить только сила любви", – подчеркнул глава УГКЦ.

Он также призвал органы государственной власти обеспечить украинское общество и тех, кто возвращается из Китая, всеми необходимыми средствами безопасности.

"Прошу всех людей, которые называют себя христианами, воздержаться от всякого проявления ненависти и не совершать преграды для возвращения к своим домам сыновей и дочерей Украины", – подытожил глава УГКЦ.

Напомним, самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки – улетел в Харьков. От туда эвакуированных привезли в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

Всего, в санаторий должны приехать 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин.

А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".

Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Медцентр в Новых Санжарах полностью подготовлен к размещению эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев на карантин. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.