В посольстве объяснили, почему не эвакуировали украинку с собакой Мишель

2020-02-20 21:45:22

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Китайские госорганы несколько раз отказывали девушке в вылете вместе с собакой из-за строгих карантинных правил

Посольство Украины в Китае объяснило, почему украинка Анастасия Зинченко не смогла вылететь из Уханя в рамках эвакуации.

Текст объяснения опубликовала пресс-служба посольства. 

Дипломаты говорят, что несколько раз обращались в госорганы Китая и просили разрешения на вылет Зинченко вместе с ее собакой – померанским шпицем Мишель.

Но китайцы каждый раз отказывали, ссылаясь на отсутствие у гражданки полного пакета документов для вывоза собаки за границу.

В КНР также объясняли, мол у них сейчас беспрецедентные карантинные меры, а собака может быть переносчиком опасных для человека вирусов.

Так или иначе, 17 февраля Зинченко предоставила сертификат здоровья животного, выданный ей местными властями в Гуанчжоу (почти в 1000 км от Уханя), но и в этот раз китайцы не разрешили ей вылететь с собакой.

В конце концов, девушке предложили оставить своего домашнего любимца в питомнике, но она отказалась 

"Мы прекрасно понимаем розачарование и Анастасии. Но все-таки хочется верить, что Настя признает, что украинские дипломаты не сидели сложа руки", – говорят в посольстве.

Под конец, дипломаты добавили, что будут и в дальнейшем поддерживать контакт с Зинченко и всеми гражданами Украины, которые остаются в провинции в режиме 24/7.

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