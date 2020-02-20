В посольстве объяснили, почему не эвакуировали украинку с собакой Мишель

Китайские госорганы несколько раз отказывали девушке в вылете вместе с собакой из-за строгих карантинных правил

Посольство Украины в Китае объяснило, почему украинка Анастасия Зинченко не смогла вылететь из Уханя в рамках эвакуации.

Текст объяснения опубликовала пресс-служба посольства.

Дипломаты говорят, что несколько раз обращались в госорганы Китая и просили разрешения на вылет Зинченко вместе с ее собакой – померанским шпицем Мишель.

Но китайцы каждый раз отказывали, ссылаясь на отсутствие у гражданки полного пакета документов для вывоза собаки за границу.

В КНР также объясняли, мол у них сейчас беспрецедентные карантинные меры, а собака может быть переносчиком опасных для человека вирусов.

Так или иначе, 17 февраля Зинченко предоставила сертификат здоровья животного, выданный ей местными властями в Гуанчжоу (почти в 1000 км от Уханя), но и в этот раз китайцы не разрешили ей вылететь с собакой.

В конце концов, девушке предложили оставить своего домашнего любимца в питомнике, но она отказалась

"Мы прекрасно понимаем розачарование и Анастасии. Но все-таки хочется верить, что Настя признает, что украинские дипломаты не сидели сложа руки", – говорят в посольстве.

Под конец, дипломаты добавили, что будут и в дальнейшем поддерживать контакт с Зинченко и всеми гражданами Украины, которые остаются в провинции в режиме 24/7.

Как ранее сообщал Фокус:

Самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки – улетел в Харьков. От туда эвакуированных везут в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

Всего, в санаторий должны приехать 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин.

А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".

Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Премьер-министр Алексей Гончарук и глава Минздрава Зоряна Скалецкая уже вылетел из Киева под Полтаву. Также он сообщил, что в Новых Санжарах будет оперштаб Кабмина.