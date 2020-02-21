Гончарук: Паника в Новых Санжарах из-за коронавируса – часть информационной войны

2020-02-21 10:38:05

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По его мнению, провокации продолжатся

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что протесты в Новых Санжарах произошли в том числе и из-за информационной войны.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде.

"Я предвещаю, что провокации продолжатся. У нас уже сегодня есть информация, что якобы гражданка Китая, которая прибыла пять дней назад самолетом, побыла четыре дня в Киеве, и уехала поездом в Москву и ее якобы сняли российские пограничники из-за какого-то там вируса"

Министр считает, что информационное поле будут раскачивать, чтобы рассорить общественность.

Отметим, руководитель управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмила Трапезникова заявила, что гражданку Китая с высокой температурой, ехавшую в поезде "Киев-Москва", сняли с маршрута в Брянске и направили в инфекционную больницу, передает Интерфакс.

По ее словам, остальные пассажиры вагона, в котором ехала китаянка с температурой 38 градусов, направлены на карантин в Брянскую городскую больницу.

Он заверил, что "правительство, и президент, и парламент сделали все от них зависящее и достаточное, чтобы граждане, которые были эвакуированы, и те, которые находят на территории Украины, были в безопасности".

Как ранее сообщал Фокус:

  • 20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.
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