Одна из эвакуированных украинок пожаловалась, что ее ударило током в душе

Одна из эвакуированных из китайского города Ухань украинок, Александра Волкова, прокомментировала условия, в которых будут проходить карантин размещенные в медицинском центре "Новые Санжары" люди.

В своем Instagram Stories она опубликовала видео из комнаты, в которой ее поселили.

На нем видно, что в комнатах расположены старые кровати и мебель. На дверях отсутствует замок, но зато есть ключ. Также украинка жалуется, что ее ударило током в душе.

В своих комментариях, женщина была не в силах себя сдержать от употребления ненормативной лексики.

"Вот это наша комната. Вот этот душ *** меня током. Вот эта дверь не закрывается, что с ней?", – возмущается украинка.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.