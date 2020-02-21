Мендель рассказала, как Зеленский следил за ситуацией в Новых Санжарах

"Он абсолютно весь день посвятил этой ситуации. В принципе, он был готов к тому, что могут быть какие-то нюансы, потому что мы готовились", – рассказала пресс-секретарь президента

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что Владимир Зеленский почти весь вчерашний день следил за ситуацией в Новых Санжарах, где протестовали против размещения эвакуированных из Китая.

Об этом Мендель рассказала в эфире телеканала 1+1, передает ТСН.

"То, что вчера произошло, мы воспринимаем как тест на человечность, и очень трудно представить, что обычные, рядовые украинцы брали камни и бросали в автобусы, где ехали наши граждане. Такие же люди, как каждый из нас, это была фактически молодежь: студенты, дети", – рассказала Мендель.

"Он абсолютно весь день посвятил этой ситуации. В принципе, он был готов к тому, что могут быть какие-то нюансы, потому что мы готовились", – добавила она.

Она подчеркнула, что Зеленский в своем вчерашнем обращении упомянул о политиках, которые "делили украинцев на правильных и неправильных".

"Он пытался сделать все, точнее он не пытался, он действительно сделал все потому, что он посвятил весь день тому, чтобы и правительство хорошо коммуницировало и все службы сработали", – добавила пресс-секретарь.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.