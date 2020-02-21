Протесты в Новых Санжарах: полиция отпустила 23 задержанных
2020-02-21 12:21:11
Пять правоохранителей госпитализированы
Полиция отпустила 23 задержанных во время протестов в Новых Санжарах.
Об этом сообщил спикер Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев, передают Українські Новини.
По его словам, пять правоохранителей госпитализированы.
личности задержанных установлены, правоохранители провели с ними необходимые следственно-оперативные действия, в частности они были допрошены.
Одного человека полиция задержала на 72 часа – необходимое время, по словам Сулаева, для сообщения о подозрении и решении вопроса о мере пресечения.
20 февраля девять полицейских и один гражданский пострадали во время беспорядков.
Пять правоохранителей были госпитализированы, четырем оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.
Сулаев рассказал, что сотрудники полиции получили различные травмы, в частности ранения в область головы и носа.
Как ранее сообщал Фокус:
- 20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.
- При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.
- Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.
- Глава МОЗ Зоряна Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневную обсервацию вместе со всеми эвакуированными гражданами.