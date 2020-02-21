Протесты в Новых Санжарах: полиция отпустила 23 задержанных

Пять правоохранителей госпитализированы

Полиция отпустила 23 задержанных во время протестов в Новых Санжарах.

Об этом сообщил спикер Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев, передают Українські Новини.

По его словам, пять правоохранителей госпитализированы.

личности задержанных установлены, правоохранители провели с ними необходимые следственно-оперативные действия, в частности они были допрошены.

Одного человека полиция задержала на 72 часа – необходимое время, по словам Сулаева, для сообщения о подозрении и решении вопроса о мере пресечения.

20 февраля девять полицейских и один гражданский пострадали во время беспорядков.

Пять правоохранителей были госпитализированы, четырем оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

Сулаев рассказал, что сотрудники полиции получили различные травмы, в частности ранения в область головы и носа.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.