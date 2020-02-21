У Кличко уже думают о метро на Бровары

В т.ч. для этого киевские власти создали общую с такими "городами-спутниками" агломерацию. Таким образом можно будет согласовывать все вопросы по совместной жизни

В планах властей Киева – продлить метро до Броваров.

Об этом в эфире ТК Украина рассказал столичный мэр Виталий Кличко.

По его словам, Киев неуклонно растет.

"Сейчас уже и Вышгород, и Ирпень, и Бровары – они как города-спутники. Мы пользуемся одной транспортной инфраструктурой, они берут у Киева воду, электричество", – говорит Кличко.

И поэтому киевские власти создали общую с такими "городами-спутниками" агломерацию, чтобы согласовывать все вопросы по совместной жизни.

В то же время, Кличко отмечает, что идея создания агломерации не нова.

"Это не Кличко придумал. Есть большие агломерации – Париж, Берлин. Т.е. мы берем лучшие примеры, которые работают в Европе, и делаем такую кальку, адаптируем их к нашим реалиям", – пояснил он.

Как ранее сообщал Фокус:

16 января следственный судья Печерского районного суда Киева наложил арест на банковские счета "Киевметростроя" и его подразделений с целью не допустить хищение средств выделенных на строительство метро на Виноградарь.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается построить до конца 2021 года две станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды".

В январе глава набсовета Киевметрострой Олег Токарев заявил, что строительные работы отстают от графика почти на год.