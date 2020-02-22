Милованов готов возглавить новое Министерство аграрной политики

Министр развития экономики поддерживает разделение своего министерства

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов допустил, что после завершения земельной реформы, в стране может появиться профильное Министерство аграрной политики.

Об этом он сообщил в эфире "Украина 24", передает Экономическая правда.

Милованов заявил, что поддерживает разделение своего министерства на фоне нового рынка земли.

"МинАПК занималось двумя вещами – назначением руководителей на госпредприятия ... А второе – продавали за откаты господдержку. Мы это остановили. То есть в том министерстве нечего было спасать", – сказал Милованов.

При этом он утверждает, что сам готов возглавить новую структуру после разделения Минэкономики, так как чувствует ответственность за реформу рынка земли.

Как ранее сообщал Фокус:

В первом чтении закон о рынке земли был принят 13 ноября.

Ко второму чтению он был существенно изменен в соответствии с предложениями Зеленского.