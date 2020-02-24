Карпаты засыпало снегом. Высота снежного покрова – от 36 см до метра

По Украине объявлены желтый и оранжевый уровни опасности

В Карпатах - сильных снег. Высота снежного покрова местами превышает один метр.

Об этом в Facebook сообщает Укргидрометцентр.

К 8 утра на снеголавинной станции Пожижевская высота покрова составляла 36-133 см. При этом, температура опускалась до -4,8 градусов. Снег вьюжный, нестабилен.

В районе снеголавинной станции Плай выпало от 31 до 76 см снега, а на посте Драгобрат высота снежного покрова составляет все 123 см.

Гора Поп Иван

Снеголавинная ситуация в Карпатах:

По Украине объявлены желтый и оранжевый уровни опасности:

Как ранее сообщал Фокус:

5 февраля в Украину пришел циклон, который принес с собой сильное похолодание и снег. Атмосферный фронт пришел в страну с северо-запада Европы.