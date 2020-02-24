Зеленский наградил 90-летнего хореографа Чапкиса орденом Ярослава Мудрого

2020-02-24 12:35:45

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24 февраля Чапкису исполняется 90 лет

Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинского танцора и хореографа, народного артиста Украины Григория Чапкиса орденом князя Ярослава Мудрого 5-й степени.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"За выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Чапкиса Григория Николаевича – хореографа, профессора кафедры Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко", – сказано в тексте указа.

24 февраля Чапкису исполняется 90 лет.

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