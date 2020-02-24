Освобожденные пленные получат по 100 тысяч гривен, – Минветеранов

Освобожденным из плена продолжают оказывать сопровождение и помощь

Украинцы, которых освободили из плена в рамках обмена с боевиками "ЛДНР" в декабре 2019 года, уже через неделю получат по 100 тысяч гривеен материальной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Минветеранов.

"Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по сто тысяч денежной помощи и мы наконец закроем этот вопрос", – сказано в сообщении.

Освобожденным из плена продолжают оказывать сопровождение и помощь, сделано несколько предложений по трудоустройству и с предоставлением жилья.

64 гражданских из 76 человек, которых освободили 29 декабря, отправили в клиническую больницу Феофания, где им провели диагностику, оказали психологическую поддержку и расписали каждому "дорожную карту" восстановления.

После того, как специалисты Феофании отработали свою часть работы, мы перевели людей нуждающимся, другие заведения, преимущественно в госпитали "Лесная поляна" и "Цибли".

Как ранее сообщал Фокус:

В конце января президент Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся в ОРДЛО и России.

Глава МИД Вадим Пристайко добавил: этот обмен может быть "очень большим, массовым обменом", в котором "найдется место для подавляющего большинства крымских татар".