Умерла самая старая собака в Украине такса Нора
2020-02-24 18:10:52
Такса Нора скончалась в возрасте 19 лет, 8 месяцев и 18 дней
В понедельник, 24 февраля, в Украине умерла признанная самой старой собакой в стране такса по кличке Нора. Об этом сообщила глава Национального Реестра Рекордов Лана Ветрова в Facebook.
Норе было 19 лет, 8 месяцев и 18 дней.
"Национальный Реестр Рекордов с превеликой грустью сообщает о том, что сегодня, 24 февраля, в 7:00 утра перестало биться маленькое сердечко знаменитой на всю страну таксы Норы из Киева, которая официально признана старейшей собакой в Украине", – написала Ветрова в соцсети.
Светлана Ветрова с долгожительницей таксой Норой
По ее словам, сотрудники Реестра периодически созванивались с хозяйкой Норы, интересуясь здоровьем питомицы. Каждый новый прожитый ей день, они считали достижением.
"Такая долгая жизнь – это достойный пример любви и заботы человека. Поэтому это достижение также и ее хозяйки – Инны Здесенко", – подчеркнула Лана Ветрова.
Отметим, что официально такса Нора была признана самой старой собакой в Украине 14 января 2020 года в Киеве.
Хозяйка животного рассказала, что здоровье Норы в последнее время сильно пошатнулось. Она стала плохо видеть и практически ничего не слышала. У собаки стали отказывать лапы, она все время проводила в квартире.
Ранее рекорд по длительности жизни собаки в Украине был у мопса Луши из Харькова. Он прожил 19 лет и 6 месяцев.
Как ранее сообщал Фокус:
- В списки эвакуированных из Уханя украинцев не попала Анастасия Зинченко. Она рассказала, что не хотела улетать без собаки. По ее словам, на животное были все документы, но попольство забыло их передать в МИД и в результате ей отказали в эвакуации. Позже ей лично позвонил президент Владимир Зеленский и пообещал вернуть в Украину.
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