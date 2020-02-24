США передали Украине палаточный городок за 1,5 миллиона долларов

2020-02-24 23:09:07

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Эту помощь получил 142 учебный центр ССО в Бердичеве

Американская сторона передала Силам специальных операций ВСУ палаточный городок стоимостью 1,5 миллиона долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Украине.

США, Украина, палаточный городок

"Недавно США предоставили учебно-тренировочному центру Сил специальных операций Вооруженных сил Украины палаточный городок стоимостью 1,5 млн долларов", – говорится в сообщении.

В частности, эту помощь получил 142 учебный центр ССО в Бердичеве под Житомиром.

США, Украина, палаточный городок

На церемонии передачи комплекса типа "Аляска" выступил командир Европейского командования сил специальных операций США генерал-майор Кирк Смит. Он заявил, что рад тому, что США помогают Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

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