Эту помощь получил 142 учебный центр ССО в Бердичеве

Американская сторона передала Силам специальных операций ВСУ палаточный городок стоимостью 1,5 миллиона долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Украине.

"Недавно США предоставили учебно-тренировочному центру Сил специальных операций Вооруженных сил Украины палаточный городок стоимостью 1,5 млн долларов", – говорится в сообщении.

В частности, эту помощь получил 142 учебный центр ССО в Бердичеве под Житомиром.

На церемонии передачи комплекса типа "Аляска" выступил командир Европейского командования сил специальных операций США генерал-майор Кирк Смит. Он заявил, что рад тому, что США помогают Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

Представитель Пентагона Джон Хоффман заявил, что Министерство обороны США в 2019 году предоставило военную помощь Украине в полном объеме.

Президент США Дональд Трамп в конце декабря 2019 года подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год в размере 738 млрд долларов (это больше предыдущего на 3,1%), который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

Предусмотренная в рамках американского оборонного бюджета военная помощь для Украины даст возможность получить летальное оружие.