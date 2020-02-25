ГБР выдвинуло подозрение экс-депутату в препятствовании работе журналиста

Журналист издания "Правовой контроль Украины" Дмитрий Кучер заявлял, что экс-нардеп Татьяна Чорновол вырвала у него из рук телефон

Государственное бюро расследований сообщило народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в препятствовании профессиональной деятельности журналиста. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве, сообщили народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

Подозрение объявлено в связи с событиями во время судебного заседания над народным депутатом VIII созыва Сергеем Пашинским 18 октября 2019 года.

В Бюро не называют имени депутата. Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко ранее писал в Facebook о том, что журналист издания "Правовой контроль Украины" Дмитрий Кучер рассказал, как в день происшествия экс-нардеп Татьяна Чорновол вырвала у него из рук телефон в зале заседаний суда.

"Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи", – уточнили в ГБР.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис генерального прокурора.

В случае доказательства вины бывшему народному депутату грозит штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест до шести месяцев, или ограничение воли сроком на три года.

Как ранее сообщал Фокус:

В январе экс-нардеп Татьяна Черновол незаконно проникла на территорию Государственного бюро расследований и попыталась бросить сотовый телефон в замдиректора Александра Бабикова.