Угрозы журналистке Калюжной: полиция зарегистрировала заявление по двум статьям

Следствие ведется за препятствование журналистской деятельности и угрозы близким журналиста. Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова будет следить, как будет продолжаться расследование по этому делу.

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В среду, 19 июня, журналистка BIHUS.Info и военный корреспондент Анна Калюжная заявила об угрозах убийством и изнасиловании в отношении себя и своих родителей и полиция открыла дело по инциденту. Об этом информирует "Суспільне".

Как сообщается, правоохранители приняли ее заявление, квалифицировав дело по двум статьям: "препятствование журналистской деятельности" (статья 171 УКУ), а также "угрозы близким журналиста" (статья 345-1 УКУ).

"Я больше переживаю за то, чтобы не навредить другим людям. Во-первых, я за родных переживаю, а за себя — это такое", — прокомментировала она.

Глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил "Суспільному", что на журналистов давить "не позволено никому".

"Давление на журналистов не разрешено никому, независимо от того носят ли они "пиксель", пиджак, или любой другой вид одежды", — заявил нардеп.

Также он сообщил, что профильный комитет будет отслеживать, как дело будет двигаться дальше.

"Мы на контакте, поэтому надеюсь, что правоохранители сработают оперативно и не допустят безнаказанного давления на журналистов", — сказал Юрчишин.

Он выразил убеждение, что подобные заявления не являются позицией всей 3-й штурмовой бригады, а лишь "отдельного представителя" этого военного соединения. Поэтому, отметил он, это мнение нужно "четко разделять".

"Я убежден, что с ним должны общаться правоохранительные органы", — добавил Юрчишин.

Как отреагировали работодатели Калюжной

В то же время в редакции Bihus.Info отметили, что военные победы тех, кто защищает нашу независимость, никоим образом не оправдывают угроз, которые лишь усугубляют проблемы в нашем обществе, что на руку нашему врагу.

"Мы понимаем, что это не позиция всей бригады. Но подобные угрозы даже от отдельных представителей на эмоциях — низость", — говорится в заявлении редакции.

"Черный список" Кухарчука

Отметим, что командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук 19 июня опубликовал сообщение, в котором перечислил журналистов, с которыми, по его мнению, не стоит иметь дело "никому из военных". Среди них, кроме самой Калюжной, также были военные корреспондеты Ирина Баглай, Диана Буцко, Юрий Гайдай и другие.

Позже военный убрал Юрия Гайдая из "черного списка".

"Гайдая разбанил из списка. Он ничего плохого не сказал", — признал Кухарчук, извинившись.

Напомним, журналисту-расследователю проекта "Слідство.Інфо", который подготовил материал об элитном жилье начальника департамента киберзащиты СБУ Ильи Витюка, пытались вручить повестку.