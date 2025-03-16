Украина увеличила финансирование телемарафона "Єдині новини": в чем причина

Общий бюджет составил 738 млн гривен и был распределен между каналами "Интер", "Студия 1+1", "Мы — Украина", "СЛМ Новости" (ICTV).

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Украинские власти увеличили государственное финансирование национального телемарафона "Єдині новини" на 2025 год на 145 миллионов гривен по сравнению с предыдущим годом. Теперь его бюджет составляет 738 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro о финансировании "Мультимедійна платформа іномовлення України", которые были обновлены 13 марта.

Бюджетное финансирование, которое рассчитано до конца года, досталось четырем каналам: "Интер", "Студия 1+1", "Мы — Украина", "СЛМ Новости" (ICTV). При этом суммы контрактов распределены следующим образом:

Комментируя контракты с предприятием "Мультимедійна платформа іномовлення України", информационный ресурс "Детектор Медиа" отметил, что дополнительные средства понадобились из-за того, что в прошлом году "Суспільне" вышел из марафона и начал самостоятельное вещание. Это привело к увеличению объема производимого контента с 4719 часов до 5867 часов. При этом стоимость производства одного часа осталась неизменной – 125,8 тыс. грн.

В то же время финансирование парламентских государственных медиа в 2025 году сократилось почти вдвое – с 198,2 млн грн до 78,2 млн грн. Из них:

"Голос Украины" – 19,5 млн грн;

Производство телепрограмм – 58,8 млн грн.

Кроме того, на производство контента для телеканала "Рада" выделено 101,5 млн грн. Эти средства поступили не из общего бюджета иновещания, а через Министерство культуры и стратегических коммуникаций по программе "Обеспечение стратегических коммуникаций, информационной безопасности, мероприятий по европейской и евроатлантической интеграции".

В конце января также стало известно, что на производство марафона для телеканала "Рада" было заложено 105 млн грн, однако в 2025 году эти средства не учтены в основном бюджете. Несмотря на это, канал самостоятельно провел конкурс и заключил контракт с компанией "Кинокит" на производство контента на сумму 101,5 млн грн.

Напомним президент Дональд Трамп издал приказ о реорганизации Агентства США по глобальным медиа. Таким образом "Голос Америки" и "Радио Свобода" фактически прекращают свою деятельность.