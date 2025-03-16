Україна збільшила фінансування телемарафону "Єдині новини": у чому причина

Загальний бюджет становив 738 млн гривень і був розподілений між каналами "Інтер", "Студія 1+1", "Ми — Україна", "СЛМ Новини" (ICTV).

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Українська влада збільшила державне фінансування національного телемарафону "Єдині новини" на 2025 рік на 145 мільйонів гривень порівняно з попереднім роком. Тепер його бюджет становить 738 мільйонів гривень. Про це свідчать дані системи ProZorro про фінансування "Мультимедійної платформи іномовлення України", які було оновлено 13 березня.

Бюджетне фінансування, яке розраховане до кінця року, дісталося чотирьом каналам: "Інтер", "Студія 1+1", "Ми — Україна", "СЛМ Новини" (ICTV). При цьому суми контрактів розподілені таким чином:

Коментуючи контракти з підприємством "Мультимедійна платформа іномовлення України", інформаційний ресурс "Детектор Медіа" зазначив, що додаткові кошти знадобилися через те, що торік "Суспільне" вийшло з марафону і почало самостійне мовлення. Це призвело до збільшення обсягу виробленого контенту з 4719 годин до 5867 годин. При цьому вартість виробництва однієї години залишилася незмінною — 125,8 тис. грн.

Водночас фінансування парламентських державних медіа у 2025 році скоротилося майже вдвічі — з 198,2 млн грн до 78,2 млн грн. З них:

"Голос України" — 19,5 млн грн;

Виробництво телепрограм — 58,8 млн грн.

Крім того, на виробництво контенту для телеканалу "Рада" виділено 101,5 млн грн. Ці кошти надійшли не із загального бюджету іномовлення, а через Міністерство культури та стратегічних комунікацій за програмою "Забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської та євроатлантичної інтеграції".

Наприкінці січня також стало відомо, що на виробництво марафону для телеканалу "Рада" було закладено 105 млн грн, однак у 2025 році ці кошти не враховано в основному бюджеті. Попри це, канал самостійно провів конкурс і уклав контракт із компанією "Кінокіт" на виробництво контенту на суму 101,5 млн грн.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп видав наказ про реорганізацію Агентства США з глобальних медіа. Таким чином "Голос Америки" і "Радіо Свобода" фактично припиняють свою діяльність.