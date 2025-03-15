Два провідних мовники у США на межі зупинки роботи через дії адміністрації Трампа, — ЗМІ

За даними ЗМІ, низку працівників "Голосу Америки" відправили в адміністративні відпустки, а "Радіо Свобода" повідомила про припинення фінансування, що означає фактичну зупинку роботи медіа.

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Співробітники видання "Голос Америки" отримали повідомлення про те, що їх було були відправлено в "адміністративну" відпустку без права доступу до електронних скриньок та виконання роботи. Про це повідомляє видання The New York Times.

За даними ЗМІ, вказане повідомлення отримали "багато журналістів та інших співробітників видання". Медійники переконані, що скорочення [персоналу] є настільки масштабні, що "фактично мають наслідком припинення роботи міжнародного мовника".

Згодом один з редакторів NYT Девід Енріч оприлюднив копію одного з листів, текст якого був підтверджений з незалежних джерел. В ньому вказано, що до понеділка представники "Голосу Америки" повинні надіслати свої персональні контакти і бути готовими давати пояснення. Водночас у листі зазначено, що відсторонення від роботи не є покаранням за якісь дії.

"Наскільки ми можемо судити, з цього моменту "Голос Америки" фактично припиняє свою діяльність", — написав Енріч з посиланням на поінформованих колег у мовнику.

Інформацію NYT також підтверджує видання Reuters. За даними журналістів, "кілька" працівників "Голосу Америки" отримали листа, де йшлося про негайне відправлення у відпустку з повним збереженням заробітної плати та пільг "до особливого розпорядження", а також було наказано не повертатися в робочі приміщення і не мати доступу до внутрішніх систем. Наразі масштабів відправлених у примусову відпустку залишаються невідомими.

Згодом "Радіо Свобода" повідомила у своєму пресрелізі, що їй надійшов лист, у якому йдеться про припинення фінансування медіа з федерального бюджету США.

"Скасування грантової угоди Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода стане величезним подарунком ворогам Америки. Іранські аятолли, китайські комуністичні лідери та автократи в Москві та Мінську святкуватимуть смерть Радіо Свобода через 75 років. Перемога нашим супротивникам зробить їх сильнішими, а Америку слабшою", — заявив президент і гендиректор "Радіо Свобода" Стівен Капус.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск закликав закрити "Голос Америки" і "Радіо Свобода". Він підтримав колишнього посла США в Німеччині Річарда Гренелла, який звинуватив ці медіа в "упередженості".

Згодом стало відомо, що Трамп отримав удар по обличчю мікрофоном. Незадовго до інциденту Трамп розкритикував ЗМІ, звинувативши їх в упередженості і назвавши критичні публікації про себе "незаконними".