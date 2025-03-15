Два ведущих вещателя в США на грани остановки работы из-за действий администрации Трампа, — СМИ

По данным СМИ, ряд работников "Голоса Америки" отправили в административные отпуска, а "Радио Свобода" сообщила о прекращении финансирования, что означает фактическую остановку работы медиа.

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Сотрудники издания "Голос Америки" получили сообщение о том, что они были были отправлены в "административный" отпуск без права доступа к электронным ящикам и выполнения работы. Об этом сообщает издание The New York Times.

По данным СМИ, указанное сообщение получили "многие журналисты и другие сотрудники издания". Медийщики убеждены, что сокращения [персонала] настолько масштабны, что "фактически имеют следствием прекращение работы международного вещателя".

Впоследствии один из редакторов NYT Дэвид Энрич обнародовал копию одного из писем, текст которого был подтвержден из независимых источников. В нем указано, что до понедельника представители "Голоса Америки" должны прислать свои персональные контакты и быть готовыми давать объяснения. В то же время в письме указано, что отстранение от работы не является наказанием за какие-то действия.

"Насколько мы можем судить, с этого момента "Голос Америки" фактически прекращает свою деятельность", — написал Энрич со ссылкой на информированных коллег в вещателе.

Информацию NYT также подтверждает издание Reuters. По данным журналистов, "несколько" работников "Голоса Америки" получили письмо, где говорилось о немедленной отправке в отпуск с полным сохранением заработной платы и льгот "до особого распоряжения", а также было приказано не возвращаться в рабочие помещения и не иметь доступа к внутренним системам. Сейчас масштабы отправленных в принудительный отпуск остаются неизвестными.

Впоследствии "Радио Свобода" сообщила в своем пресс-релизе, что она получила письмо, в котором говорится о прекращении финансирования медиа из федерального бюджета США.

"Отмена грантового соглашения Радио Свободная Европа/Радио Свобода станет огромным подарком врагам Америки. Иранские аятоллы, китайские коммунистические лидеры и автократы в Москве и Минске будут праздновать смерть Радио Свобода через 75 лет. Победа нашим противникам сделает их сильнее, а Америку слабее", — заявил президент и гендиректор "Радио Свобода" Стивен Капус.

Ранее сообщалось, что Илон Маск призвал закрыть "Голос Америки" и "Радио Свобода". Он поддержал бывшего посла США в Германии Ричарда Гренелла, который обвинил эти медиа в "предвзятости".

Впоследствии стало известно, что Трамп получил удар по лицу микрофоном. Незадолго до инцидента Трамп раскритиковал СМИ, обвинив их в предвзятости и назвав критические публикации о себе "незаконными".