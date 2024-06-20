Погрози журналістці Калюжній: поліція зареєструвала заяву за двома статтями

Слідство ведеться за перешкоджання журналістській діяльності та погрози близьким журналіста. Комітет Верховної Ради з питань свободи слова слідкуватиме, як триватиме розслідування по цій справі.

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У середу, 19 червня, журналістка BIHUS.Info та воєнна кореспондентка Анна Калюжна заявила про погрози вбивством та зґвалтуванням щодо себе та своїх батьків й поліція відкрила справу щодо інциденту. Про це інформує "Суспільне".

Як повідомляється, правоохоронці прийняли її заяву, кваліфікувавши справу за двома статтями: "перешкоджання журналістській діяльності" (стаття 171 ККУ), а також "погрози близьким журналіста" (стаття 345-1 ККУ).

"Я більше переживаю за те, щоб не нашкодити іншим людям. По перше, я за рідних переживаю, а за себе — то таке", — прокоментувала вона.

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив "Суспільному", що на журналістів тиснути "не дозволений нікому".

"Тиск на журналістів не дозволено нікому, незалежно від того чи носять вони "піксель", піджак, або будь-який інший вид одягу", — заявив нардеп.

Також він повідомив, що профільний комітет відслідковуватиме, як справа рухатиметься далі.

"Ми на контакті, тому сподіваюсь, що правоохоронці спрацюють оперативно і не допустять безкарного тиску на журналістів", — сказав Юрчишин.

Він висловив переконання, що подібні заяви не є позицією всієї 3-ї штурмової бригади, а лише "окремого представника" цього військового з'єднання. Тому, зазначив він, цю думку потрібно "чітко розділяти".

"Я переконаний, що з ним мають спілкуватися правоохоронні органи", — додав Юрчишин.

Як відреагували роботодавці Калюжної

Водночас у редакції Bihus.Info наголосили, що військові звитяги тих, хто захищає нашу незалежність, жодним чином не виправдовують погроз, які лише поглиблюють проблеми в нашому суспільстві, які на руку нашому ворогу.

"Ми розуміємо, що це не позиція всієї бригади. Але подібні погрози навіть від окремих представників на емоціях – ницість", — йдеться у заяві редакції.

"Чорний список" Кухарчука

Зазначимо, що командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук 19 червня опублікував допис, в якому перерахував журналістів, з якими, на його думку, не варто мати справу "нікому з військових". Серед них, окрім самої Калюжної, також були військкори Ірина Баглай, Діана Буцко, Юрій Гайдай та інші.

Пізніше військовий прибрав Юрія Гайдая з "чорного списку".

"Гайдая розбанив зі списку. Він нічого поганого не сказав", — визнав Кухарчук, перепросивши.

Нагадаємо, журналісту-розслідувачу проєкта "Слідство.Інфо", який підготував матеріал про елітне житло начальника департаменту кіберзахисту СБУ Іллі Вітюка, намагалися вручити повістку.