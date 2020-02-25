В центре внимания. Рейтинг лучших школ Украины 2020

2020-02-25 19:50:01

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Фокус в четвёртый раз представляет рейтинг 100 лучших украинских школ

Как и в предыдущие годы, рейтинг Фокуса строится на итогах Внешнего независимого оценивания (ВНО). Во многом результаты ВНО подтверждают недавнее исследование качества образования международной программы PISA. К примеру, среднестатистический украинский школьник плавает в математике, а разрыв в качестве образования между селом и городом катастрофический: в рейтинг не вошла ни одна сельская школа.

И всё же такой подход нельзя назвать абсолютно объективным: умение учеников отвечать на вопросы итоговых тестов не может свидетельствовать о том, что их школа хороша во всём. Это понимают и в Министерстве образования и науки, потому там готовятся перейти к новому способу оценивания школ: институциональному аудиту, охватывающему 50 критериев — от успеваемости до психологического климата в коллективе. Мы выяснили, как система будет работать на практике, где родители смогут ознакомиться с результатами аудита и станут ли школы более ориентированными на главного заказчика образовательных услуг — ученика.

Главная задача педагога любой украинской школы — заинтересовать своим предметом, а этого без внимания к ребёнку добиться невозможно.

Пока с этим есть проблемы. Как с ними справиться, объясняют очень разные люди. Зоя Литвин, основательница Новопечерской школы, делится мыслями о том, как создать систему образования, которая раскроет человеческий потенциал государства. Светлана Панина, психолог, рекомендует учителям помнить, что от их отношения к ученику зависят его успехи, поэтому не нужно злоупотреблять плохими оценками. Виктор Норинский, основатель школы "Солнечный остров", рассказывает, как обходиться вообще без оценок. А Наталия Кидалова, победительница конкурса Global Teacher Prize Ukraine, учительница мелитопольской школы, доказывает, что обучение и в государственной школе может быть интересным. В том и заключается главная задача педагога — заинтересовать своим предметом, а этого без внимания к ребёнку добиться невозможно.

100  лучших школ Украины

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Как мы считали рейтинг 100 лучших украинских школ

Исходными данными для расчёта рейтинга послужили результаты ВНО-2019 Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО). При расчёте учитывались данные только по тем учащимся, которые отмечены в данных УЦОКО как выпускники общеобразовательных учебных заведений 2018 года, а также получили оценки, равные 0 либо от 100 до 200 баллов, как это предусмотрено правилами подсчёта баллов ВНО. Оценки 0 комиссия экспертов начисляет тем выпускникам, которые не преодолели пороговый балл тестирования (для каждого предмета определяется разный пороговый балл). Те ученики, которые преодолели порог и получили тестовые баллы, проходят процедуру перевода реальных оценок в рейтинговые. Для этого все результаты тестов размещаются на рейтинговой шкале от 100 до 200, и ученик с самым высоким тестовым баллом получает отметку 200, а с самым низким — 100, остальные оценки распределяются по шкале.
Фокус учитывал полученные баллы по всем предметам, которые сдавали выпускники.
В рейтинге не учитывались школы, где ВНО сдавали менее 20 учеников. Рейтинг равен среднему арифметическому всех баллов, полученных за ВНО учащимися конкретной школы.

В расчётах Фокуса учтены данные по 125 651 ученику и 3248 учебным заведениям.

География лучших школ Украины

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Только цифры. Статистика рейтинга школ

  • 8 — школ из районных центров попали в рейтинг
  • 39 — среднее количество выпускников школ, сдававших ВНО-2019
  • 72 — количество лицеев и гимназий в сотне лучших
  • 31 — количество новых школ в рейтинге

Обработка данных: Евгений Одинец

Инфографика: Оксана Грозная

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