Не разделяет текущую политику. И. о. главы "Укрэнерго" уходит в отставку
2020-02-26 09:31:26
Всеволод Ковальчук уже сегодня сложит обязанности главы "Укрэнерго"
Исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук 26 февраля, объявил о своей отставке.
Об этом он написал в Facebook.
По его словам, уже сегодня он сложит обязанности главы "Укрэнерго". Он добавил, что шел к этому решению несколько месяцев.
"С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления "Укрэнерго". Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев", – пишет Ковальчук.
Он заявил, что не разделяет текущую политику в отрасли, а особенно "политизацию экономических процессов на рынке электроэнергетики".
"Блокирование деятельности стратегических предприятий, нарушение буквы и духа международных обязательств, бездействие, популизм и административное давление я презираю и считаю для себя неприемлемым работать в подобных условиях", – написал он.
По его словам, на протяжении длительного времени работа Укрэнерго блокируется "действиями или бездействием" Минэнерго, в связи с чем компания, в частности, была вынуждена защищать свои интересы в судебном порядке.
Также, Ковальчук говорит, что сертификация Укрэнерго как независимого оператора по европейским стандартам отложена на неопределенный срок, поскольку необходимые изменения в законодательство так и не были инициированы профильным министерством.
Как ранее сообщал Фокус:
- 2 декабря в Минэнерго заявили о готовящейся смене руководства стратегических компаний, в т.ч."Нафтогаза" и НЭК "Укрэнерго". При этом, действующие руководители этих компаний смогут принять участие конкурсе.
- Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко не видит "ничего плохого" в анонсированном конкурсе на должности глав НАК и "Укрэнерго".