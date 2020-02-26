На Донбассе подорвался украинский военный
2020-02-26 14:02:58
Пока никаких деталей
Сегодня утром на Донбассе на неустановленном устройстве подорвался украинский боец.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"К большому сожалению, сегодня утром в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Объединенных сил", – говорят в МО.
Никаких деталей произошедшего в Минобороны пока не сообщают.
Как ранее сообщал Фокус:
- Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 марта 2020 года переходят на весенний график.
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