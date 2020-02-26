На Донбассе подорвался украинский военный

Пока никаких деталей

Сегодня утром на Донбассе на неустановленном устройстве подорвался украинский боец.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"К большому сожалению, сегодня утром в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Объединенных сил", – говорят в МО.

Никаких деталей произошедшего в Минобороны пока не сообщают.

Как ранее сообщал Фокус:

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 марта 2020 года переходят на весенний график.