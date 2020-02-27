Глава МОЗ Скалецкая объяснила, зачем ей комбинезон для общения с эвакуированными

Министр не видит необходимости спорить с эпидемиологами, которые и посоветовали ей носить такой защитный костюм

Носить защитный костюм в санжарском санатории главе МОЗ Зоряне Скалецкой рекомендовали эпидемиологи.

Об этом министр рассказала в интервью УП.

"Я советовалась с эпидемиологами, каким образом можно прийти к людям и они передали мне эти средства защиты. Они специалисты и я не вижу необходимости с ними спорить", – говорит Скалецкая.

В то же время, на уточняющий вопрос журналиста, почему врачи, которые близко контактируют с эвакуированными и берут у них образцы для тестов, не носят таких комбинезонов, министр четко не ответила.

Глава МОЗ только отметила, что ГСЧС тоже закупила комбинезоны и что "речь идет не о виде, а о максимальной защите с точки зрения эпидемиологической безопасности".

"Что те, что другие средства индивидуальной защиты одинаково защищают глаза, нос и руки", – добавила она.

Фото: facebook/Oleksandr Makhov

Как ранее сообащал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.