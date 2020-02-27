Участки под жилье для переселенцев из Крыма определят в ближайшее время, – Зеленский

Будет построено 500 квартир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни специалисты из Турции приедут в Украину, чтобы выбрать участки для строительства 500 квартир для крымских переселенцев в рамках договоренности президентов Украины и Турции.

Об этом Зеленский заявил на форуме "Время Крыма", передает Укринформ.

"Мы договорились вместе с Президентом Эрдоганом, с Турцией построить 500 квартир для крымских переселенцев. В ближайшие дни турецкая сторона приезжает в Украину, чтобы выбрать участки для строительства", – сказал Зеленский.

Он добавил, что государству также необходимо бороться за украинскую молодежь, которая живет в Крыму, упрощать ей доступ к образовательным услугам и способствовать обустройству жизни в Украине.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что турецкие власти обеспечат жильем около пятисот семей крымских татар.

Как ранее сообщал Фокус:

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что вопрос аннексированного Крыма необходимо решать другими механизмами, а не в рамках "минского процесса".

Начинать обсуждать судьбу аннексированного Крыма на международном уровне можно без участия представителей России. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.