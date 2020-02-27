В Украине запустили "гринкарту" для IT-специалистов из-за рубежа

Технологическим компаниям Украины не хватает специалистов

Кабинет министров поддержал установление квоты на иммиграцию 5000 высококвалифицированных специалистов для трудоустройства в украинских ІТ-компаниях из-за рубежа.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Ежегодно украинские университеты выпускают 15-17 000 IT-специалистов разных направлений. Ежегодно в стране открывается около 40000 вакансий айтишников. Даже если каждый год будет трудоустроено 100% выпускников – нашим технологическим компаниям не хватает специалистов", – сообщил он.

С помощью "грин-карты для айтишника", зарубежные специалисты смогут получить вид на постоянное место жительства. Также им не нужно будет получать ежегодное разрешение для применения труда иностранцев.

Кроме того, IT-специалист не будет привязан к конкретному месту работы или должности, сможет иммигрировать в Украину вместе со своей семьей. Кроме того, иностранные специалисты смогут открывать ФОПы.

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