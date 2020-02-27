По его словам, он вернулся к обычному ритму жизни и очень этому рад

Бывший народный депутат Верховной Рады VIII созыва из фракции "Народный фронт", известный участник Революции Достоинства Михаил Гаврилюк в комментарии изданию КП в Украине признался, что на данный момент работает таксистом в Киеве.

По его словам, он вернулся к обычному ритму жизни и очень этому рад.

"Да, я работаю таксистом. Сейчас живу, как все. Вернулся к обычному темпу жизни и очень рад этому", – сказал Гаврилюк.

26 февраля, пользовательница Facebook Алла Желизняк рассказала о том, что воспользовалась услугой такси Bolt, водителем которого был мужчина, похожий на Михаила Гаврилюка. Его фото она опубликовала у себя в соцсети.

Другой пользователь Facebook Михаил Шнайдер в своем посту рассказал, что после окончания срока своих депутатских полномочий Михаил Гаврилюк начал работать таксистом в Киеве.

На прошлогодних досрочных выборах в Раду Гаврилюк баллотировался по одному из мажоритарных округов на Киевщине, однако в парламент не прошел, получив поддержку всего лишь 512 человек.

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