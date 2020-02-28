Координатор "Большой Стройки" Юрий Голик показал реконструкцию столичной школы

Школа в Соломенском районе столицы – одна из ста школ, которые в ходе программы "Большая Стройка" будут построены и реконструированы в Украине в течение 2020 года

Ход работ на одном из киевских объектов инфраструктуры, который является частью программы "Большая Стройка", на своей странице в Facebook показал Юрий Голик, координирующий в правительстве данную программу.

"Реконструкция с достройкой школы №22 в Соломенском районе. Проект начали в 2017-м году. В 2020-м эта школа обязана открыться", - пишет Голик и публикует видео с места реконструкции.

Школа в Соломенском районе столицы – одна из ста школ, которые в ходе программы "Большая Стройка" будут построены и реконструированы в Украине в течение 2020 года.

Глобальную программу развития инфраструктуры, которая получила название «Большая Стройка», в прошлом году инициировал Президент Владимир Зеленский. По плану «Большой Стройки», помимо ста школ, в Украине будут построены и реконструированы 100 детских садов, 100 стадионов, а также более 200 приемных отделений неотложной медицинской помощи.

Официальный старт программы запланирован на 1 марта, однако на тех объектах, где уже пройдены все подготовительные документальные процедуры и позволяют погодные условия, работы ведутся уже сейчас.

Напомним, недавно координатор "Большой Стройки" Юрий Голик сообщал о том, что Кабинет Министров уже утвердил 402 объекта, которые будут в 2020 году финансироваться из Государственного Фонда Регионального Развития. 206 объектов из этого перечня являются частью программы "Большая Стройка".