Киевсовет утвердил празднование 130-летия со дня рождения главы ОУН Мельника

Решение было принято, несмотря на критику со стороны послов Израиля и Польши

Несмотря на критику со стороны послов Израиля и Польши, Киевсовет утвердил проведение праздничных мероприятий по случаю 130-летия со дня рождения главы ОУН Андрея Мельника.

Об этом сообщил в Facebook глава Организации украинских националистов Богдан Червак.

"Правильный, симметричный ответ послам Польши и государства Израиль, а также РФ, которые считают, что имеют право поносить память о наших героях. Москва, Варшава, Иерусалим, любая другая столица не смеют вмешиваться во внутренние дела Украины", – написал Червак.

Отметим, в январе посол Израиля в Украине Джоель Лион и посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий обнародовали совместное заявление, в котором осудили КГГА и Львовский облсовет за мероприятия в честь бывшего главы ОУН Степана Бандеры и полковника армии Украинской Народной Республики Андрея Мельника.

Дипломаты тогда призвали КГГА и Львовский облсовет к "диалогу с целью поиска правды".

Андрей Мельник родился 12 декабря 1890 года. Он являлся полковником армии Украинской Народной Республики, командовал сотней Легиона украинских сечевых стрельцов на австро-российском фронте во время Первой мировой войны. Он был одним из организаторов Украинской войсковой организации. С 1938 – глава Провода ОУН. С 1945 года находился в эмиграции.

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