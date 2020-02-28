Офис генпрокурора объявил подозрение фигуранту дела о похищении активистов Евромайдана

Речь идет о похищении в 2014 году Игоря Луценко и Юрия Вербицкого

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении участнику преступной организации, которая в январе-феврале 2014 года оказывала насильственное противодействие мирным акциям протестов, а также совершала похищения и пытки активных участников Евромайдана.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подозрение по двум статьям Уголовного кодекса (создание преступной организации и похищение человека) было объявлено по результатам расследования уголовного производства по факту похищения и пыток активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

В связи с тем, что подозреваемый не явился на вызов, было получено разрешение следственного судьи на его задержание. Для этого принимаются меры.

Игорь Луценко написал в Facebook, что сообщение о подозрении: это – "большой прогресс". "Это свидетельство того, что дела Майдана живы, расследуются и что никто из преступников не может чувствовать себя в безопасности", – считает экс-нардеп.

Как ранее сообщал Фокус:

Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Неизвестные вывезли их за город и пытали несколько часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.

В июле 2017 года был задержан Александр Волков, которого следствие считает организатором похищения