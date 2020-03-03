Кличко говорит, что Киев полностью готов к возможному приходу коронавируса
2020-03-03 15:41:29
Кличко поручил всем столичным школам и детсадам каждое утро измерять температуру у детей
В Киеве, на случай прихода коронавируса, подготовили базы в семи больницах для размещения пациентов.
Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Три из этих семи баз предназначены для взрослых, три – для детей и одна – для беременных.
Если эпидусловия усложнятся, в столице также есть дополнительные учреждения здравоохранения с отдельными корпусами.
Для транспортировки инфицированных коронавирусом также подготовили две спецбригады экстренной медпомощи. Все кареты скорой помощи дезинфицируют дважды в день.
Весь коммунальный общественный транспорт перед выходом на линию каждый день обрабатывают специльными средствами.
Для школ и детсадов также вышло указани: кажое утро детям будут измерять температуру.
Кроме всего прочего, в киевских аэропортах "Борисполь" и "Жуляны" появится оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус.
Сегодня министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила о первом в Украине случае заражения коронавирусом.
У заразившегося украинца из Черновичкой области симптомы заболевания проявились на второй день после возвращения домой из Италии.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- 28 февраля в ВОЗ повысили оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого уровня на глобальном уровне.
- 2 марта Евросоюз повысил уровень риска от коронавируса, так как Covid-2019 проник в 18 из 27 стран-членов. Глава Европейской комиссии сообщила, что уровень риска был повышен до "высокого".