Конституционный суд перенес рассмотрение закона о люстрации
2020-03-03 17:27:08
Рассмотрение будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний
Конституционный суд Украины не вынес решение по закону о люстрации и перенес рассмотрение.
Об этом сообщает начальник управления коммуникаций КСУ Марьяна Гайовская, передает РБК-Украина.
По ее словам, рассмотрение положений закона "Об очищении власти" на соответствие Конституции Украины будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний КСУ.
25 февраля ЕСПЧ уже отказал Украине в апелляции на решение по делу "Полях и другие против Украины". Суд решил, что закон о люстрации нарушил права украинских чиновников.
Таким образом, в течение трех месяцев, правительство Украины должно выплатить заявителям по 5 тыс. евро и моральную компенсацию.
Ранее СМИ писали, что возможное назначение бизнесмена Сергея Тигипко премьер-министром может сорваться из-за того, что он попадает под действие закона об очищении власти.
Как ранее сообщал Фокус:
- Генпрокурор Рябошапка ранее надеялся, что Рада "должным образом откорректирует" закон об очищении власти и приведет его в соответствие европейским стандартам по соблюдению прав человека.
- А глава Рады Дмитрий Разумков предлагал сделать люстрацию "персонализированной": обычный госслужащий при Януковиче, который не нарушал закон, не должен попадать под люстрацию.