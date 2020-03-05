Укрзализныця даст бой МАФам на центральном ж/д вокзале Киева

Ликвидация коснется 26 торговых точек на Вокзальной площади и в конкорсе вокзала

На железнодорожном вокзале в Киеве в ближайшее время ликвидируют 26 МАФов, их демонтаж начнется уже до конца текущей недели.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

По словам члена правления компании Марчина Целеевского, ликвидация коснется 26 торговых точек на Вокзальной площади и в конкорсе вокзала.

"В рамках комплексной программы по улучшению сервиса "Навстречу к клиенту" "Укрзализныця" начала ликвидацию очагов хаотичной торговли и усиливает контроль за порядком и безопасностью на вокзале. В прошлом году мы ликвидировали 10 киосков на Вокзальной площади, а уже в эту пятницу стартует вторая масштабная волна демонтажа МАФов", – заявил Целеевский.

Компания планирует под снос 10 МАФов, расположенных на площади возле западного подземного перехода и еще 16 точек, размещенных в конкорсе, который объединяет Центральный и Южный вокзалы.

Под ликвидацию попадают киоски, у которых срок аренды которых истек. В некоторых из них продают алкоголь на разлив. А те киоски, которые остаются на вокзале, будут реконструированы и приведены к единому стилю оформления.

Как ранее сообщал Фокус:

12 сентября новый министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что инициировал вопрос возвращения Укрзализныци в подчинение ведомства.