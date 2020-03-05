Медицинская реформа: свернуть нельзя, продолжить

Позиция

Украинская система здравоохранения нуждается в глубинных и кардинальных изменениях. В этом сейчас уже нет никаких сомнений. Это - не только требование времени, но и запрос общества, медицинского сообщества. Граждане хотят получать качественные медицинские услуги, без очередей, бюрократии и удобным для них образом. Врачи - иметь в распоряжении удобные инструменты и инновационные решения, которые меняют сам подход к диагностике и лечению.

Вадим Терентюк,

кандидат медицинских наук, преподаватель кафедры менеджмента здравоохранения Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, руководитель проекта разработки МИС ЭМСИМЕД

Украинская система здравоохранения нуждается в глубинных и кардинальных изменениях. В этом сейчас уже нет никаких сомнений. Это - не только требование времени, но и запрос общества, медицинского сообщества. Граждане хотят получать качественные медицинские услуги, без очередей, бюрократии и удобным для них образом. Врачи - иметь в распоряжении удобные инструменты и инновационные решения, которые меняют сам подход к диагностике и лечению.

Диджитализация медицины - шаг к построению современной системы здравоохранения

Мы уже сделали первые шаги в направлении диджитализации системы здравоохранения. Медицинская реформа, которую начали внедрять, изменила парадигму существования самой системы и продиктовала новые правила игры. Она стала своеобразной революцией, разрушающей привычные устои, на которых десятилетиями зиждилась отечественная медицина. Этот процесс трансформаций болезненный и длительный, впрочем, если смотреть на него сквозь призму новых возможностей, а не проблем, то станет ясно - это единственный путь к построению современной системы здравоохранения, соответствующей мировым стандартам.

Результаты первого этапа внедрения реформы на первичном звене медицинской помощи свидетельствуют о том, что мы движемся в верном направлении. Информатизация центров семейной медицины позволила пациентам самостоятельно выбирать врачей и получать качественные медицинские услуги, почувствовать себя в центре системы здравоохранения. Врачи же получили возможность систематизировать работу с пациентами: вести реестры пациентов, иметь в постоянном доступе необходимую информацию о пациенте, историю его обращений и тому подобное.

Медицинская реформа повлияла не только на медицину, но и на другие отрасли. Спрос на современные информационные решения, ориентированные на нужды здравоохранения, стал драйвером для развития отечественного рынка информационных технологий в сфере здравоохранения и сервисов для пациентов.

2020 должен стать знаковым для украинской системы здравоохранения, ведь запланирован старт второго этапа внедрения медицинской реформы, который коснется вторичного специализированного и третичного высокоспециализированного звена оказания медицинской помощи. Этот процесс трансформаций ожидаемо будет сложным и длительным, однако пройти его нужно, обратного пути нет. Иначе отрасль ждет стагнация.

Еще до начала реформы ее инициаторы сделали ставку на электронные системы управления, и это был эволюционный выбор. Он отрезал все пути возвращения к архаическим методам управления системой здравоохранения. До этого современными информационными инструментами - медицинскими системами - пользовались только медучреждения частного сектора, которые составляют лишь 3% от общего объема рынка медицинской помощи.

Медицинская же реформа открыла путь к современным технологиям управления и государственным медицинским учреждениям. Что, уверен, станет дополнительным импульсом для развития отечественной медицины.

Будущее медицины - за eHealth

Информатизация отрасли здравоохранения - глобальный тренд. И, хотя мировой рынок цифровой медицины до сих пор в процессе своего становления, эта индустрия уже оценивается в миллиарды долларов и продолжает расти.

В подтверждение этой мысли приведу цифры. По результатам исследований международного статистического портала Statista, в 2015 году глобальный рынок digital health оценивался в $80 млрд, а к 2020 г. он должен увеличиться примерно в 2,5 раза - до более чем $200 млн. При этом одну из крупнейших долей доходов будет генерировать сегмент мобильной медицины. По ожиданиям экспертов, в период 2017-2020 гг. он имеет все перспективы увеличиться более чем вдвое: с $21 млрд до $46 млрд.

Как подсчитали исследователи компании Zion Market Research, в прошлом году объем глобального рынка "цифровой" медицины достиг $122,66 миллиарда. И, по мнению авторов исследования, в 2024 он будет расти в среднем на 19,35% и достигнет объема в $ 423,11 миллиарда.

Это, прежде всего, свидетельствует о том, что игнорировать глобальный тренд, оставаясь верными старым методам управления системой здравоохранения, больше не получится.

Свертывание медицинской реформы - прямой путь к стагнации системы здравоохранения

Перед самым стартом второго этапа все чаще стали звучать мнения отдельных критиков о необходимости переосмыслить, пересмотреть или свернуть реформу здравоохранения. Это - тревожный сигнал, ведь неизбежно приведет к тому, что украинская система здравоохранения просто окажется в аутсайдерах глобального рынка медицинских услуг без шанса выйти на конкурентный уровень в ближайшие годы, а то и десятилетия.

Нужно понимать, что процесс внедрения любых реформ, и в области здравоохранения в том числе, должен быть непрерывным. То есть, чтобы добиться успеха, нужно следовать процессу, шаг за шагом. И, только когда все запланированные изменения будут реализованы, можно будет давать оценку этой реформе и измерять результат. Поэтому любые выводы о медицинской реформе, которые сейчас озвучивает много экспертов, в том числе и в медицинской сфере, не могут быть объективными.

Отмечу также следующее: внедрение любой реформы требует и глубинных изменений в подходах к управлению. Реформа, повторюсь, по своей сути - это радикальное изменение, которое разрушает привычные устои. А значит, руководствоваться старыми управленческими моделями в данном случае - все равно что ехать на автомобиле, крутя педали. Неэффективно, бессмысленно и смешно. Мировой опыт доказывает, ни одна реформа, при которой сохранялись привычные подходы к управлению, не был успешным.

Медицинская реформа предусматривает коренное изменение модели управления отраслью. Это означает, что меняются не только общие правила игры для участников рынка, но и управленческие модели, модели финансирования. Напомню, реформа вводит принципиально новый для современной системы МЗ принцип финансирования - деньги ходят за пациентом, а уплачиваются (финансируются) услуги (медицинская помощь). Он направлен не только на оптимизацию расходов государственного бюджета на здравоохранение, но и дает дополнительный импульс для развития и совершенствования, собственно, качества медицинских услуг. Медицинские учреждения, врачи вынуждены самосовершенствоваться, улучшать сервис, применять современные подходы к диагностике, лечению, использовать современное медицинское оборудование и менять алгоритм взаимодействия с пациентами. То есть, они вынуждены будут делать все возможное, чтобы удерживать конкурентоспособные позиции на рынке медицинских услуг.

В этом случае врач или учреждение несет прямую ответственность перед пациентом и перед государством за качество оказанной медицинской помощи.

Для медучреждений это означает переход на рыночные управляемые государством отношения между пациентом, врачом, учреждением и государственной системой управления отраслью. То есть, они прекращают быть зависимыми от государственных дотаций и превращаются в самодостаточные хозяйственные субъекты, зарабатывая средства и вкладывая их в модернизацию, повышение зарплаты, улучшение условий для работников и пациентов.

Опыт реформирования системы здравоохранения, скажем, в Польше или Эстонии, свидетельствует о том, что трансформации должны проходить без остановки. Любое затягивание или приостановление преобразований приводит к потере самой сути реформы и обесцениванию уже достигнутых результатов.

Окончательные выводы о результатах реформы МЗ в Украине мы сможем сделать только тогда, когда она пройдет на всех уровнях оказания медицинской помощи. Это - системный процесс, и каждый следующий этап тесно связан с предыдущим.

Еще раз подчеркну, если приостановить реформу на этом этапе ее внедрения, это приведет к необратимым последствиям для всей системы. Медицинские заведения не перейдут на современные методы управления, еще больше сократится финансирование этих медицинских учреждений, что непременно негативно отразится на качестве лечения. Понятное дело, что такая ситуация в конечном итоге вызовет волну недовольства в обществе, которое имеет четкий запрос на качественную медицину и достойное обслуживание в лечебных учреждениях. И это будет логично, ведь общество не стоит на месте в своем развитии, граждане привыкли к качественным сервисам и нуждаются в не менее качественной медицинской помощи.

Более того, граждане выбрали управлять государством команду реформаторов. Власть еще на старте четко заявила о том, что берет курс на диджитализацию всех сфер жизни. А значит, заинтересована и в построении современной системы здравоохранения. Уверенно могу сказать, что после внедрения реформы на первичном звене оказания медицинской помощи, население ожидает качественных изменений и на других уровнях. Граждане уже смогли оценить преимущества трансформаций, поэтому на меньшее уже вряд ли согласятся.

Дополнительно, уже вложены колоссальные усилия и средства в подготовку к медицинской реформе. Уже потрачено немало средств из государственного бюджета на создание и запуск системы eHealth, закупку соответствующей компьютерной техники и специализированного программного обеспечения, проведено множество обучающих мероприятий. И теперь, если все это остановить, убытки государства будут на миллионы, а то и миллиарды гривен.

Да, система eHealth сейчас несовершенна, требует доработок. Однако, как и любой информационный продукт, она совершенствоваться в процессе эксплуатации. Узкие места в работе системы можно обнаружить только тогда, когда медицинские учреждения начнут ею пользоваться.

Эволюционным скачком для отрасли является внедрение электронного учета ресурсов: средств, пациентов, услуг, специалистов. Для государства стратегическое значение имеет накопление медицинской информации о пациентах. То есть, стратегия государства в области здравоохранения будет датаориентированной, а все решения будут основываться на точных данных и расчетах.

Это позволит более точно формировать и распределять бюджет отрасли, понимать, какие именно лекарства нужны населению, видеть, какие именно лечебные учреждения нуждаются в первоочередной поддержке, какие именно области медицины нужно усилить. До сих пор государственное управление системой МЗ напоминало, скорее, стрельбу из пушки по воробьям. Внедрение же автоматизированных систем с интеллектуальными инструментами накопления и обработки данных позволит действовать прицельно. Для медицинских учреждений этот инструмент открывает новые возможности для развития, а также позволяет быстро реагировать на изменения в системе здравоохранения.



Мир глобализированный и он динамично меняется. Старые гипотезы о развитии общества уже не работают. Вчерашняя стабильность - призрак. Нам нужно быстро реагировать на изменения в технологиях и обществе. Только инновационный подход к реформе, который учитывает экономический, технологический и управленческий факторы, будет успешным.

Старая модель управления системой здравоохранения в современных условиях не будет работать, в этом нет никаких сомнений. Сегодня время требует принципиально иных подходов. Наша система здравоохранения до сих пор напоминает машину времени, которая переносит нас в далекое прошлое советской медицины. А тем временем другие ключевые области общественной жизни - коммуникации, медиа, промышленность - движутся вперед и уже достигли значительного уровня развития. Такое положение вещей нужно менять, и делать это надо быстро, гибко подстраиваясь под изменения, которые диктует нам современный динамичный ритм жизни.

Если наше государство взяло курс на Европу, исповедует европейские ценности и строит европейское гражданское общество, то европейские стандарты должны быть и в области медицины. Старая модель, которую пытаются сохранить сторонники с определенных архаических кругов управленцев от медицины - это модель игнорирования рисков. В современном динамичном мире, где царит цифровая трансформация, такая модель не работает. Мы должны управлять рисками, а не игнорировать их.