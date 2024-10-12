Диджитализация против взяточников в МСЭК: победят ли реформы Минздрава коррупцию в военной медицине

Украинцев шокировали последние новости о работниках МСЭК, зарабатывающих миллионы долларов как на уклонистах, так и на военных и гражданских с реальными диагнозами. Надеяться на справедливость не приходится — пока ни одного врача не осудили. Фокус узнал, можно ли победить медицинскую коррупцию.

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Осенью 2024 года правоохранители массово задерживали глав медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) в разных регионах Украины. Работники МСЭК не раз попадали в скандалы. Последний вопиющий случай — разоблачение руководителя (МСЭК) в Хмельницкой области Татьяны Крупы и ее сына — руководителя облуправления Пенсионного фонда на незаконном обогащении.

Многих украинцев шокировали кадры с миллионами долларов наличности, драгоценностями и брендовыми украшениями дома у должностных лиц. Семья владеет значительными активами: десятками объектов недвижимости, элитными автомобилями, гостинично-ресторанным комплексом в одном из парков Хмельницкого, недвижимостью в Австрии, Испании и Турции. Чиновники зарабатывали на уклонистах: незаконно оформляли им инвалидность.

Однако были и другие успешные рейды: в октябре поймали главу МСЭК Харькова и его 12 сообщников. Дельцы выдавали военнообязанным фальшивые справки об инвалидности, более 400 человек незаконно избежали мобилизации. В этом же месяце разоблачили и 59-летнего главу межрайонной МСЭК в Киевской области.

В сентябре полиция задержала главу специализированной МСЭК Полтавской области и его сообщницу: вместе они за 9 тыс. долларов оформляли инвалидность для жен военнообязанных мужчин.

Громкие обещания без результатов: врачей-коррупционеров не наказывают

Разоблачения злоупотреблений в МСЭК заканчиваются громкими обещаниями наказать виновных, но анализ судебных дел говорит об обратном: ни один работник комиссии еще не оказался за решеткой. За последние три года уголовные производства завершались формальными приговорами или условными сроками.

Согласно данным издания "Экономическая правда", в судебном реестре с начала войны имеется 216 приговоров по врачам МСЭК. Как правило, им инкриминируют статьи 369-2 (злоупотребление влиянием), 368 (взятка), 358 (подделка документов), 114-1 (препятствование деятельности ВСУ) и 368-5 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.

Приговоров без условного срока было два. В первом фигурирует глава межрайонной Киевской МСЭК, приговоренный к 5 годам лишения свободы. Во втором — врач-рентгенолог Львовского областного госпиталя, которому изначально дали 4 года лишения свободы. Оба случая относятся к событиям 2020-2021 годов, до полномасштабного вторжения армии России.

Первое дело находится в апелляции, приговор по нему так и не вступил в силу. Второе дело Верховный суд Украины летом 2024 назначил вместо заключения 85 тысяч гривен штрафа.

"Безнаказанность подпитывает вседозволенность, что приводит к новым случаям коррупции. Отсутствие реальных приговоров только усиливает чувство безнаказанности среди чиновников", — подчеркивает издание.

Реформировать не реформируемое: Минздрав хочет "приукрасить" МСЭК

Украинцы массово жалуются на работу медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) получило более 3 тысяч жалоб и в очередной раз захотело реформировать подчиненную ему структуру, говорил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Глава министерства призывает звонить по горячим линиям и сообщать о нарушениях в работе МСЭК. В качестве примера успеха данной меры Ляшко привел Хмельницкую МСЭК, где сразу по результатам жалоб направили проверку и проинформировали о ее результатах главу областной администрации.

"Вот проработали, результат все видели", — сказал Ляшко.

Реформа МСЭК, по его словам, предусматривает "точечные изменения" для упрощения процесса медицинских проверок и предотвращения манипуляций. Всеобщая реформа МСЭК предусматривает изменение медицинской и социальной частей.

Стоит отметить, что обещание Минздрава реформировать МСЭК звучало еще в феврале 2023 года. Ляшко рассказывал о переходе функций МСЭК в электронный продукт. Как утверждал министр, в этом случае будет тяжело манипулировать, так как историю болезни человека будут отслеживать и кодировать по международному классификатору.

После этого повтор обещаний прозвучал в апреле 2024 года: тогда МСЭК хотели перевести из юрлица в кластерные больницы и привлечь мультидисциплинарную команду для экспертной оценки.

"Когда мы переводим их с юридического лица МСЭК в больницу, они имеют доступ к электронной системе здравоохранения. И с согласия пациента, желающего пройти эту комиссию, получают доступ к его всей истории болезни и всем медицинским выводам. Этим мы убираем ношение документов", — рассказывал он.

Несмотря на обещания, ситуация в настоящее время не изменилась: группы инвалидности продаются и покупаются по всей Украине.

Поможет ли МСЭК диджитализация?

Существенные изменения деятельности комиссий начались с 2023 года, когда люди абсолютно обоснованно и массово обращались в МСЭК за получением инвалидности.

Комиссии оказались перегружены, а собрать все документы по списку — бюрократически тяжело и затратно в финансовом плане, убежден президент Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

Сложно в текущей ситуации побороть соблазны заработка на несчастьи других, взять плату за ускорение оформления инвалидности. Никакая диджитализация, создание электронных реестров не решат проблемы функционирования МСЭК.

"Даже если всю систему здравоохранения Украины перевести в электронный вид, все равно процедура получения инвалидности будет сложной с бумажной точки зрения. Электронные базы с личными данными — не самый надежный вариант. Хакеры взламывают их, всегда есть риск их использования врагом", — поясняет он Фокусу.

По мнению Сердюка, желательно бороться с причинами явления. Опекуну человека с инвалидностью, нуждающегося в домашнем уходе, можно присваивать соответствующий статус сразу, без проверок. Второй момент — автоматически признавать необходимость ухода и присмотра за людьми с инвалидностью старше 70 лет.

В случае признания инвалидности у ребенка с рождения также можно отменить проверки, ведь человек с течением жизни уже вряд ли станет другим.

"Тогда незачем будет обращаться в МСЭК, а коррупция уменьшится в разы", — считает специалист.

Все разговоры о реформах МСЭК поднимаются ради отвлечения внимания от существующих в сфере проблем. Под видом реформ МОЗ будет оправдывать очередные неудачи, считает старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец.

"Точечное решение проблем не означает системные изменения. Выделенные из бюджета Украины на реформу деньги и в этот раз могут оказаться в карманах контролеров. Нужно не прикрываться реформами, а просто исполнять закон", — объясняет Фокусу юрист.

Для МСЭК, по его оценкам, надо создать максимально прозрачные правила установления степени инвалидности. Чтобы мера работала, можно избирательно проверить тех, кому несправедливо отказали в инвалидности.

"Расследуйте деятельность врачей, почему они вынесли такое решение и порядок обеспечен. В этом случае не только начальники комиссий понесут ответственность, но и все участвующие в схеме врачи. Люди должны понимать неотвратимость наказания, чтобы исполнять закон. Если на одной чаше весов — заработок 6 млн долларов, а на другой — штраф в 34 000 гривен, то человек выберет деньги", — подытожил адвокат.

Напомним, после истории с главой МСЭК в Хмельницкой области Госбюро расследований приступило к изучению списка людей, которым присвоили инвалидность. При этом все мужчины из семьи чиновницы получили инвалидность и соответственно право выезда за границу.

Фокус также писал о разоблачении депутата Ужгородского горсовета Мирослава Горвата. Он требовал деньги от военнообязанных за отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам.