Діджиталізація проти хабарників у МСЕК: чи переможуть реформи МОЗ корупцію у військовій медицині

Українців шокували останні новини про працівників МСЕК, які заробляють мільйони доларів як на ухилянтах, так і на військових і цивільних із реальними діагнозами. Сподіватися на справедливість не доводиться — поки що жодного лікаря не засудили. Фокус дізнався, чи можна перемогти медичну корупцію.

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Восени 2024 року правоохоронці масово затримували голів медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у різних регіонах України. Працівники МСЕК не раз потрапляли в скандали. Останній кричущий випадок — викриття керівника (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяни Крупи та її сина — керівника облуправління Пенсійного фонду на незаконному збагаченні.

Багатьох українців шокували кадри з мільйонами доларів готівки, коштовностями та брендовими прикрасами вдома у посадовців. Родина володіє значними активами: десятками об'єктів нерухомості, елітними автомобілями, готельно-ресторанним комплексом в одному з парків Хмельницького, нерухомістю в Австрії, Іспанії та Туреччині. Чиновники заробляли на ухилянтах: незаконно оформляли їм інвалідність.

Однак були й інші успішні рейди: у жовтні спіймали голову МСЕК Харкова та його 12 спільників. Ділки видавали військовозобов'язаним фальшиві довідки про інвалідність, понад 400 осіб незаконно уникли мобілізації. Цього ж місяця викрили і 59-річного голову міжрайонної МСЕК у Київській області.

У вересні поліція затримала голову спеціалізованої МСЕК Полтавської області та його спільницю: разом вони за 9 тис. доларів оформляли інвалідність для дружин військовозобов'язаних чоловіків.

Гучні обіцянки без результатів: лікарів-корупціонерів не карають

Викриття зловживань у МСЕК закінчуються гучними обіцянками покарати винних, але аналіз судових справ свідчить про протилежне: жоден працівник комісії ще не опинився за ґратами. За останні три роки кримінальні провадження завершувалися формальними вироками або умовними строками.

Згідно з даними видання "Економічна правда", у судовому реєстрі з початку війни є 216 вироків щодо лікарів МСЕК. Як правило, їм інкримінують статті 369-2 (зловживання впливом), 368 (хабар), 358 (підроблення документів), 114-1 (перешкоджання діяльності ЗСУ) і 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу.

Вироків без умовного терміну було два. У першому фігурує голова міжрайонної Київської МСЕК, засуджений до 5 років позбавлення волі. У другому — лікар-рентгенолог Львівського обласного госпіталю, якому спочатку дали 4 роки позбавлення волі. Обидва випадки належать до подій 2020-2021 років, до повномасштабного вторгнення армії Росії.

Перша справа перебуває в апеляції, вирок за нею так і не набув чинності. Другу справу Верховний суд України влітку 2024 року призначив замість ув'язнення 85 тисяч гривень штрафу.

"Безкарність підживлює вседозволеність, що призводить до нових випадків корупції. Відсутність реальних вироків тільки посилює почуття безкарності серед чиновників", — підкреслює видання.

Реформувати те, що не реформується: МОЗ хоче "прикрасити" МСЕК

Українці масово скаржаться на роботу медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) отримало понад 3 тисячі скарг і вкотре захотіло реформувати підпорядковану йому структуру, говорив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Глава міністерства закликає телефонувати на гарячі лінії і повідомляти про порушення в роботі МСЕК. Як приклад успіху цього заходу Ляшко навів Хмельницьку МСЕК, де одразу за результатами скарг направили перевірку і поінформували про її результати голову обласної адміністрації.

"Ось пропрацювали, результат усі бачили", — сказав Ляшко.

Реформа МСЕК, за його словами, передбачає "точкові зміни" для спрощення процесу медичних перевірок і запобігання маніпуляціям. Загальна реформа МСЕК передбачає зміну медичної та соціальної частин.

Варто зазначити, що обіцянка МОЗ реформувати МСЕК звучала ще в лютому 2023 року. Ляшко розповідав про перехід функцій МСЕК в електронний продукт. Як стверджував міністр, у цьому разі буде важко маніпулювати, оскільки історію хвороби людини відстежуватимуть і кодуватимуть за міжнародним класифікатором.

Після цього повтор обіцянок пролунав у квітні 2024 року: тоді МСЕК хотіли перевести з юрособи в кластерні лікарні та залучити мультидисциплінарну команду для експертної оцінки.

"Коли ми переводимо їх із юридичної особи МСЕК у лікарню, вони мають доступ до електронної системи охорони здоров'я. І за згодою пацієнта, який бажає пройти цю комісію, отримують доступ до його всієї історії хвороби і всіх медичних висновків. Цим ми прибираємо носіння документів", — розповідав він.

Незважаючи на обіцянки, ситуація нині не змінилася: групи інвалідності продаються і купуються по всій Україні.

Чи допоможе МСЕК діджиталізація?

Суттєві зміни діяльності комісій почалися з 2023 року, коли люди абсолютно обґрунтовано і масово зверталися до МСЕК за отриманням інвалідності.

Комісії виявилися перевантаженими, а зібрати всі документи за списком — бюрократично важко і затратно у фінансовому плані, переконаний президент Всеукраїнської Ради захисту прав і безпеки пацієнтів Віктор Сердюк.

Складно в поточній ситуації побороти спокуси заробітку на нещасті інших, взяти плату за прискорення оформлення інвалідності. Ніяка діджиталізація, створення електронних реєстрів не вирішать проблеми функціонування МСЕК.

"Навіть якщо всю систему охорони здоров'я України перевести в електронний вигляд, все одно процедура отримання інвалідності буде складною з паперового погляду. Електронні бази з особистими даними — не найнадійніший варіант. Хакери зламують їх, завжди є ризик їх використання ворогом", — пояснює він Фокусу.

На думку Сердюка, бажано боротися з причинами явища. Опікуну людини з інвалідністю, яка потребує домашнього догляду, можна присвоювати відповідний статус відразу, без перевірок. Другий момент — автоматично визнавати необхідність догляду та нагляду за людьми з інвалідністю, старшими за 70 років.

У разі визнання інвалідності в дитини з народження також можна скасувати перевірки, адже людина з плином життя вже навряд чи стане іншою.

"Тоді нема чого буде звертатися до МСЕК, а корупція зменшиться в рази", — вважає фахівець.

Усі розмови про реформи МСЕК здіймаються заради відволікання уваги від наявних у сфері проблем. Під виглядом реформ МОЗ виправдовуватиме чергові невдачі, вважає старший партнер адвокатської компанії "Кравець і Партнери" Ростислав Кравець.

"Точкове вирішення проблем не означає системні зміни. Виділені з бюджету України на реформу гроші і цього разу можуть опинитися в кишенях контролерів. Потрібно не прикриватися реформами, а просто виконувати закон", — пояснює Фокусу юрист.

Для МСЕК, за його оцінками, треба створити максимально прозорі правила встановлення ступеня інвалідності. Щоб захід працював, можна вибірково перевірити тих, кому несправедливо відмовили в інвалідності.

"Розслідуйте діяльність лікарів, чому вони винесли таке рішення і порядок забезпечено. У цьому випадку не тільки начальники комісій понесуть відповідальність, а й усі лікарі, які беруть участь у схемі. Люди повинні розуміти невідворотність покарання, щоб виконувати закон. Якщо на одній шальці терезів — заробіток 6 млн доларів, а на іншій — штраф у 34 000 гривень, то людина вибере гроші", — підсумував адвокат.

Нагадаємо, після історії з головою МСЕК у Хмельницькій області Держбюро розслідувань розпочало вивчення списку людей, яким присвоїли інвалідність. При цьому всі чоловіки із сім'ї чиновниці отримали інвалідність і відповідно право виїзду за кордон.

Фокус також писав про викриття депутата Ужгородської міськради Мирослава Горвата. Він вимагав гроші від військовозобов'язаних за відстрочку від призову за сімейними обставинами.