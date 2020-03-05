В Одесском зоопарке родился краснокнижный амурский тигренок
2020-03-05 17:59:01
Тигренок всё время находится рядом с заботливой мамой
У жителей Одессы приятные новости – у пары амурских тигров в городском зоопарке родился детёныш. Имени у тигрёнка ещё нет. По традиции его придумают одесситы в рамках конкурса "Дай имя малышу".
Об этом сообщается на официальном сайте Одессы.
Малыш чувствует себя превосходно, и всё время находится рядом с заботливой мамой. Немного позже он начнёт выходить в общий вольер, и посетители будут иметь возможность на него посмотреть.
В Одесском зоопарке проживает пара амурских тигров Тайгер и Натали. В прошлом году к ним присоединился ещё один молодой тигр. Сейчас он обживается на новом месте.
Амурские тигры – самые крупные хищные кошки в мире. Они занесены в Международную красную книгу. Это необычайно красивые и грациозные животные.
Как ранее сообщал Фокус:
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